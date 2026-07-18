Zjarri më i madh në historinë moderne të Norvegjisë, mbi 100 shtëpi shkrumbohen
Një zjarr masiv në qytetin e Drammenit, në jug të Norvegjisë, ka shkatërruar më shumë se 100 banesa dhe ka detyruar qindra njerëz të largohen nga shtëpitë e tyre.
Sipas autoriteteve, zjarri shpërtheu të premten rreth orës 15:30 në një shtëpi të tipit rresht në Drammen dhe më pas u përhap me shpejtësi në zonën përreth, duke prekur edhe pyjet pranë lagjes.
Zjarrfikësit kanë vijuar përpjekjet për shuarjen e flakëve edhe gjatë së shtunës, ndërsa autoritetet e kanë cilësuar ngjarjen si zjarrin më të madh të këtij lloji në kohët moderne në Norvegji, shkruan ap.
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Transmetuesi publik norvegjez NRK raportoi se qindra banorë janë dërguar në qendrat e evakuimit. Deri tani, policia ka bërë të ditur se nuk ka persona të raportuar të zhdukur.
Shkaku i zjarrit ende nuk është përcaktuar dhe hetimet pritet të nisin pasi situata të stabilizohet plotësisht.
Drammeni ndodhet rreth 34 kilometra në jugperëndim të kryeqytetit norvegjez, Oslo. /Telegrafi/