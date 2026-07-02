Zjarrfikësi "e shpëton" të dashurën nga zjarri i simuluar dhe i propozon martesë
Një zjarrfikës në Departamentin e Zjarrfikësve të New Yorkut (FDNY) e shndërroi një ditë rutinë stërvitjeje në një moment që e dashura e tij nuk do ta harrojë kurrë, me pak ndihmë nga kolegët e tij.
Jayson Ralph e shfrytëzoi rastin për t’i propozuar martesë të dashurës së tij, Dasia Moore, gjatë një ngjarjeje, e cila mendoi se ajo thjesht po ofrohej vullnetare.
Ajo u ul në një dritare, duke pritur të "shpëtohej" nga një zjarr i simuluar.
Proby Proposal™️
Probationary Firefighter Jayson Ralph got down on one knee on Saturday at Family Day. All-hands were clearly operating to help ask the question.
His now fiancée, Dasia Moore, said YES! Congrats, Proby! pic.twitter.com/WucxfT9Eub
— FDNY (@FDNY) June 29, 2026
Ralph zbriti me shpejtësi poshtë anës së ndërtesës me të gjitha pajisjet e nevojshme, ndërsa Moore shikonte.
Pasi e “shpëtoi” nga zjarri i rremë, ai u ul në një gju dhe nxori një unazë.
Në momentin që i propozoi, aty pranë, disa zjarrfikës të tjerë mbanin lart pankarta ku shkruhej “Martohu me mua”.
Dasia Moore tha Po. /Telegrafi/