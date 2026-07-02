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Një zjarrfikës në Departamentin e Zjarrfikësve të New Yorkut (FDNY) e shndërroi një ditë rutinë stërvitjeje në një moment që e dashura e tij nuk do ta harrojë kurrë, me pak ndihmë nga kolegët e tij.

Jayson Ralph e shfrytëzoi rastin për t’i propozuar martesë të dashurës së tij, Dasia Moore, gjatë një ngjarjeje, e cila mendoi se ajo thjesht po ofrohej vullnetare.

Ajo u ul në një dritare, duke pritur të "shpëtohej" nga një zjarr i simuluar.



Ralph zbriti me shpejtësi poshtë anës së ndërtesës me të gjitha pajisjet e nevojshme, ndërsa Moore shikonte.

Pasi e “shpëtoi” nga zjarri i rremë, ai u ul në një gju dhe nxori një unazë.

Në momentin që i propozoi, aty pranë, disa zjarrfikës të tjerë mbanin lart pankarta ku shkruhej “Martohu me mua”.

Dasia Moore tha Po. /Telegrafi/

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