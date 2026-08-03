Zjarr në një shtëpi në Kolovic në Prishtinë, intervenojnë zjarrfikësit
Një zjarr ka shpërthyer në një shtëpi në rrugën “Sheshi i Arbërit”, te Bunari i Hajratit në Prishtinë.
Sipas drejtorit të Zjarrfikësve në Prishtinë, Malë Gashi rasti është raportuar sot rreth orës 10:50.
“Është pranuar informata për zjarr në një shtëpi. Ekipet menjëherë kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe zjarri është lokalizuar”, ka thënë Gashi për Telegrafin.
Deri tani nuk ka informacione për persona të lënduar apo për dëmet e shkaktuara nga zjarri. /Telegrafi/
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