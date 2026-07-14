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Një zjarr në një kantier ndërtimi në qendër të Brukselit ka vrarë disa persona dhe ka lënë të tjerë të zhdukur, sipas autoriteteve belge.

Zjarri shpërtheu në projektin e rinovimit të ndërtesës Oxy në Place de Brouckère, ku në vend ndodheshin më shumë se 200 punëtorë, dhe u përhap nëpër boshtet e ashensorëve përpara se të arrinte në një seksion nëntokësor të ndërtesës.

Zjarrfikësit kanë shpëtuar një numër punëtorësh, por autoritetet thanë se disa persona u gjetën të vdekur dhe gjashtë të tjerë mbeten të zhdukur.

Shkaku i zjarrit është nën hetim.

Media lokale Bruzz, duke cituar brigadën e zjarrfikësve të Brukselit, raportoi se një zjarr fillestar në katet e poshtme të ndërtesës u vu nën kontroll relativisht shpejt.

Megjithatë, flakët u përhapën nëpër boshtet e ashensorit dhe shkaktuan një zjarr të dytë në një nivel nëntokësor, duke i komplikuar përpjekjet e shpëtimit. /Telegrafi/

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