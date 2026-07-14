Zjarr në një kantier ndërtimi në Bruksel, disa të vdekur dhe të zhdukur
Një zjarr në një kantier ndërtimi në qendër të Brukselit ka vrarë disa persona dhe ka lënë të tjerë të zhdukur, sipas autoriteteve belge.
Zjarri shpërtheu në projektin e rinovimit të ndërtesës Oxy në Place de Brouckère, ku në vend ndodheshin më shumë se 200 punëtorë, dhe u përhap nëpër boshtet e ashensorëve përpara se të arrinte në një seksion nëntokësor të ndërtesës.
Zjarrfikësit kanë shpëtuar një numër punëtorësh, por autoritetet thanë se disa persona u gjetën të vdekur dhe gjashtë të tjerë mbeten të zhdukur.
Shkaku i zjarrit është nën hetim.
Media lokale Bruzz, duke cituar brigadën e zjarrfikësve të Brukselit, raportoi se një zjarr fillestar në katet e poshtme të ndërtesës u vu nën kontroll relativisht shpejt.
Megjithatë, flakët u përhapën nëpër boshtet e ashensorit dhe shkaktuan një zjarr të dytë në një nivel nëntokësor, duke i komplikuar përpjekjet e shpëtimit. /Telegrafi/