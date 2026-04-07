Zjarr masiv shpërthen në një depo me sipërfaqe prej një milion metra katrorë në Ontario
Një i dyshuar për zjarrvënie është arrestuar pasi një zjarr i madh shpërtheu në një depo në Ontario, duke shtyrë një përgjigje të madhe të forcave të emergjencës gjatë natës.
Zjarrfikësit morën njoftim rreth orës 12:30 të mëngjesit të së martës në zonën pranë rrugëve Hellman dhe Merrill, sipas Departamentit të Zjarrfikësve të Ontarios.
Mbi 100 zjarrfikës ishin në vendngjarje duke u përpjekur të kontrollojnë flakët që ndriçonin zonën me një shkëlqim portokalli, raportojnë mediat.
Zjarrfikësit vazhduan të punonin edhe disa orë më vonë, ndërsa zjarri vazhdonte të përhapej brenda depozitës, e cila vlerësohet të ketë një sipërfaqe prej rreth 1.11 milion kilometra katrorë.
Zyrtarët thanë se disa banorë në zonë raportuan se dëgjuan një shpërthim të fortë kur zjarri filloi.
Zëvendës Shefi Mike Wedell tha se zjarri u identifikua shpejt si i dyshimtë për zjarrvënie, dhe një person u identifikua herët si i dyshuar dhe u arrestua. Ai u çua në stacionin e policisë për t’u intervistuar nga hetuesit.
Depozita ishte një vend i kompanisë Kimberly‑Clark, e cila prodhon produkte të bazuara në letër për kujdes personal dhe higjienë. Megjithëse kishte punonjës brenda kur zjarri filloi, të gjithë u evakuuan në mënyrë të sigurt. /Telegrafi/