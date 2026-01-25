Zjarr i përmasave të mëdha në Orikum
Një zjarr i përmasave të mëdha ka përfshirë në orët e mbrëmjes zonën e kënetës në Orikum, pranë bazës së Pashalimanit.
Flakët kanë djegur shkurre dhe pemë në një sipërfaqe të gjerë, ndërsa era e fortë ka favorizuar përhapjen e tyre, duke e bërë më të vështirë ndërhyrjen e zjarrfikësve.
Në ndihmë të forcave zjarrfikëse të Vlorës janë angazhuar edhe mjete dhe efektivë nga Himara.
Aktualisht, në vendngjarje po vijon puna intensive për shuarjen e flakëve dhe për parandalimin e përhapjes së mëtejshme të zjarrit.
