Zhernovski: Prokuroria të hapë hetim për kredinë hungareze edhe në Maqedoni
Andrej Zhernovski, anëtar i Bordit Ekzekutiv të LSDM-së dhe sekretar ndërkombëtar i partisë, kërkoi që prokuroria të hapë një hetim për kredinë hungareze edhe në Maqedoni, në një konferencë për shtyp sot.
"Qytetarët duhet ta dinë se Hungaria ka hapur zyrtarisht një hetim për kredinë prej një miliard eurosh, të cilën Mickoski dhe qeveria e tij e kanë rënë dakord me Hungarinë dhe mikun e tij Orban.
Përveç rritjes së madhe të borxhit publik, që është problematike në vetvete, kjo është edhe një kredi që është e mbushur me dyshime për krim dhe, për fat të keq, veprime të paligjshme.
Sipas informacionit të publikuar, Byroja Kombëtare Hungareze e Hetimeve ka sekuestruar mijëra faqe dokumentacion që lidhet me operacionet e "Eximbank".
Një nga aspektet që është e dyshimtë dhe për të cilën kemi folur dhe theksuar shumë herë, e kemi ngritur këtë çështje në publik, është origjina e parave.
A janë këto para që erdhën nga Kina, të cilat u morën nga Hungaria, nga Kina, menjëherë para, para se të merrnim kredinë si shtet?", pyeti Zhernovski./Telegrafi/