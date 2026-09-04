Bekim Sali: Zgjerimi duhet të mbetet proces i besueshëm, i drejtë dhe i bazuar në merita
Zv. kryeministri, Bekim Sali mori pjesë në takimin joformal të Këshillit të Çështjeve të Përgjithshme të Bashkimit Evropian, të mbajtur në Dublin nën kryesimin irlandez të Këshillit të BE-së. Sesioni kushtuar zgjerimit bashkoi ministrat e shteteve anëtare të BE-së me përfaqësuesit e vendeve kandidate dhe partnere për të diskutuar përshpejtimin e reformave dhe forcimin e kapaciteteve institucionale, thuhet në njoftimin e Qeverisë.
Sali theksoi se zgjerimi nuk është më vetëm zgjedhje politike, por domosdoshmëri gjeopolitike dhe investim në sigurinë, stabilitetin dhe konkurrueshmërinë e Evropës.
Ai nënvizoi se Maqedonia e Veriut mbetet fuqishëm e përkushtuar ndaj integrimit evropian, zbatimit të reformave dhe harmonizimit të plotë me vlerat dhe politikat e Bashkimit Evropian.
Duke iu referuar përvojës së vendit në procesin e anëtarësimit, Sali vlerësoi se Marrëveshja e Stabilizim-Asociimit ka qenë një nga shtyllat kryesore të transformimit evropian të shtetit, duke forcuar legjislacionin, ekonominë dhe administratën.
Megjithatë, ai theksoi se sfida kryesore sot është zbatimi efektiv i reformave, veçanërisht në sundimin e ligjit, gjyqësor, luftën kundër korrupsionit dhe administratën publike.
Sali përshëndeti vizionin e Komisioneres për Zgjerim, Marta Kos, për një model më ambicioz të integrimit gradual, i cili u mundëson vendeve kandidate të përfshihen gradualisht në politikat, programet dhe pjesë të Tregut të Vetëm të BE-së para anëtarësimit.
Ai theksoi se integrimi gradual duhet të përshpejtojë përgatitjet, të sjellë përfitime konkrete për qytetarët dhe bizneset dhe të forcojë besimin në proces, ndërsa objektivi përfundimtar mbetet anëtarësimi i plotë në Bashkimin Evropian.
Në këtë kontekst, Sali bëri thirrje për mbështetje më të koordinuar nga shtetet anëtare, përmes ekspertizës së drejtpërdrejtë, TAIEX-it, Twinning-ut dhe angazhimit afatgjatë të ekspertëve evropianë në institucionet vendase.
Ai theksoi se procesi i anëtarësimit duhet të mbetet i drejtë, i parashikueshëm dhe i bazuar në merita, në mënyrë që rezultatet dhe vendimet e vështira politike të përcillen me progres konkret./Telegrafi/