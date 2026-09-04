Zv. kryeministri, Bekim Sali mori pjesë në takimin joformal të Këshillit të Çështjeve të Përgjithshme të Bashkimit Evropian, të mbajtur në Dublin nën kryesimin irlandez të Këshillit të BE-së. Sesioni kushtuar zgjerimit bashkoi ministrat e shteteve anëtare të BE-së me përfaqësuesit e vendeve kandidate dhe partnere për të diskutuar përshpejtimin e reformave dhe forcimin e kapaciteteve institucionale, thuhet në njoftimin e Qeverisë.

Sali theksoi se zgjerimi nuk është më vetëm zgjedhje politike, por domosdoshmëri gjeopolitike dhe investim në sigurinë, stabilitetin dhe konkurrueshmërinë e Evropës.

Ai nënvizoi se Maqedonia e Veriut mbetet fuqishëm e përkushtuar ndaj integrimit evropian, zbatimit të reformave dhe harmonizimit të plotë me vlerat dhe politikat e Bashkimit Evropian.

Duke iu referuar përvojës së vendit në procesin e anëtarësimit, Sali vlerësoi se Marrëveshja e Stabilizim-Asociimit ka qenë një nga shtyllat kryesore të transformimit evropian të shtetit, duke forcuar legjislacionin, ekonominë dhe administratën.

Megjithatë, ai theksoi se sfida kryesore sot është zbatimi efektiv i reformave, veçanërisht në sundimin e ligjit, gjyqësor, luftën kundër korrupsionit dhe administratën publike.

Sali përshëndeti vizionin e Komisioneres për Zgjerim, Marta Kos, për një model më ambicioz të integrimit gradual, i cili u mundëson vendeve kandidate të përfshihen gradualisht në politikat, programet dhe pjesë të Tregut të Vetëm të BE-së para anëtarësimit.

Ai theksoi se integrimi gradual duhet të përshpejtojë përgatitjet, të sjellë përfitime konkrete për qytetarët dhe bizneset dhe të forcojë besimin në proces, ndërsa objektivi përfundimtar mbetet anëtarësimi i plotë në Bashkimin Evropian.

Në këtë kontekst, Sali bëri thirrje për mbështetje më të koordinuar nga shtetet anëtare, përmes ekspertizës së drejtpërdrejtë, TAIEX-it, Twinning-ut dhe angazhimit afatgjatë të ekspertëve evropianë në institucionet vendase.

Ai theksoi se procesi i anëtarësimit duhet të mbetet i drejtë, i parashikueshëm dhe i bazuar në merita, në mënyrë që rezultatet dhe vendimet e vështira politike të përcillen me progres konkret./Telegrafi/

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