Filipçe: Evropa ka qenë e padrejtë ndaj Maqedonisë shumë herë, por përgjegjësia e politikanëve është të gjejnë zgjidhje
Që nga pavarësia, Evropa ka qenë një qëllim kombëtar për Presidentin Kiro Gligorov, tha kryetari i LSDM-së, Venko Filipçe, në aktivitetin e djeshëm ceremonial për shënimin e 35 vjetorit të pavarësisë, i cili u mbajt sonte, i organizuar nga LSDM-ja, nën sloganin "Maqedonia është e tëra që kemi".
Në fjalimin e tij, Filipçe kujtoi se që në vitet e para të pavarësisë, Gligorov e shihte qartë Maqedoninë si pjesë të familjes evropiane.
Ai theksoi se orientimi evropian ishte formuluar qartë në mendimet dhe paraqitjet publike të Gligorovit që në fillim të viteve 1990, dhe më vonë ai e përsëriti atë si një trashëgimi politike.
"Edhe në fillim të viteve 1990, kur Jugosllavia ende ekzistonte formalisht dhe Gligorov ishte tashmë pensionist, orientimi evropian u formulua qartë në mendimet dhe paraqitjet e tij publike. Më vonë, ai e përsëriti atë si një lloj trashëgimie politike. Evropa për të ishte mjedisi natyror politik, ekonomik, gjeografik dhe civilizues i Maqedonisë. Në të njëjtën kohë, ai paralajmëroi se anëtarësimi kërkon punë, njohuri, mësim dhe reforma", tha Filipçe.
Kryetari i LSDM-së theksoi se është në një mënyrë kaq të matur që e ardhmja evropiane e vendit duhet të diskutohet, pa vetëmashtrim, por edhe pa hequr dorë nga interesat dhe dinjiteti kombëtar.
"Pikërisht me sa maturi duhet të flasim për Evropën sot. Pa përralla. Pa komplekse. Pa u gjunjëzuar para askujt. Por edhe pa vetëmashtrim", tha Filipçe.
Në këtë kontekst, Filipçe kujtoi edhe politikën e ekuidistancës ndaj fqinjëve të mbështetur nga Gligorov, duke theksuar se thelbi i saj është në ndërtimin e marrëdhënieve po aq të mira me të gjithë fqinjët./Telegrafi/