Fëmija që u godit me thikë në Çair është ende në gjendje kritike
Një djalë 13-vjeçar është në gjendje të rrezikshme për jetën dhe po trajtohet në Njësinë e Kujdesit Intensiv në Qendrën Klinike pasi u godit me thikë në zemër pas një sherri në Çair.
Pacienti u pranua në Qendrën e Urgjencës të hënën në mbrëmje dhe iu nënshtrua menjëherë një ndërhyrjeje kirurgjikale. Një gjyqtar i procedurës paraprake, me propozim të Prokurorisë Themelore Publike, urdhëroi masa për të siguruar praninë e tij për të dyshuarin B.I. për dhunë ndaj një fëmije.
Informacioni i fundit që kam, për fat të keq, është nga dje. Ai është ende i qëndrueshëm, por në një gjendje në rrezik për jetë. Nga ana pozitive, kinetika, lëvizja e zemrës, është në rregull, por ai është ende në rrezik për jetë", informoi sot Ministri i Shëndetësisë, Sasho Klekovski.
Incidenti i përgjakshëm ndodhi tre ditë më parë, në orën 22:00 në rrugën "Brigada Maqedonase-Kosovare" në Çair të Shkupit.
Pesë personat, vetëm njëri prej të cilëve ishte i rritur, përdorën thika dhe shkopinj bejsbolli në sherr. Ministri i Shëndetësisë informoi se djali është në gjendje të rëndë dhe se mjekët kanë bërë gjithçka që mundën./Telegrafi/