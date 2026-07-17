ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

Një person ka njoftuar se vajza e tij e mitur ka dalë nga shtëpia dhe nuk dihet për vendndodhjen e saj.

Sipas raportit 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se rasti ka ndodhur më 13.07.2026 rreth orës 19:00 në fshatin Beguncë të Vitisë

Tutje bëhet e ditur se rasti është duke u hetuar.

“Fsh. Beguncë, Viti 13.07.2026 – 19:00. Ankuesi mashkull kosovar, ka njoftuar se vajza e tij e mitur, ka dalë nga shtëpia dhe nuk dihet për vendndodhjen e saj. Rasti është duke u hetuar”, thuhet në raport. /Telegrafi/

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