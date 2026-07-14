Zhduket një person në Prizren, rasti po hetohet
Një person ka njoftuar se djali i tij me probleme psikike ka dalë nga shtëpia dhe nuk është kthyer më.
Sipas raportit 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se ngjarja ka ndodhur më 05.07.2026 në rrugën “Besim Shala”, në Prizren.
Tutje thuhet se rasti është duke u hetuar.
“Rr. Besim Shala, Prizren 05.07.2026. Ankuesi mashkull kosovar, me datë 13.07.2026 ka njoftuar se djali i tij me probleme psikike, ka dalë nga shtëpia dhe nuk është kthyer më. Rasti duke u hetuar”, thuhet në raport. /Telegrafi/
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