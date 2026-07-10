Zhduket një person në Prishtinë, rasti po hetohet
Një grua ka raportuar se djali i saj ka dal nga shtëpia dhe nuk dihet për vendodhjen e tij.
Sipas raportit 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se rasti ka ndodhur të mërkurën rreth orës 07:00 në rrugën “Selman Berisha”, në Prishtinë.
Tutje thuhet se rasti është nën hetime.
“Rr. Selman Berisha, Prishtinë 08.07.2026 – 07:00. Ankuesja femër kosovare, ka raportuar se djali i saj ka dalë nga shtëpia dhe nuk dihet për vendndodhjen e tij. Rasti nën hetime”, thuhet në raport. /Telegrafi/
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