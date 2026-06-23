Zhduket një grua në Rahovec, rasti po hetohet
Një person ka raportuar se një grua ka dalë nga shtëpia dhe nuk dihet vendndodhja e saj.
Sipas raportit 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se ngjarja ka ndodhur më 19.06.2026 rreth orës 11:30, në Rahovec.
Tutje bëhet e ditur se rasti po hetohet.
“Rahovec/19.06.2026 – 11:30. Ankuesi mashkull kosovar me 22.06.2026 ka raportuar se viktima femër kosovare ka dalë nga shtëpia dhe nuk dihet vendndodhja e saj”, thuhet në raport. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate