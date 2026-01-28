Zgjidhet problemi i ngrohjes në shkollën “Fazli Greiçevci” në Verrnicë të Mitrovicës
Drejtoria e Arsimit ka zgjidhur problemin e ngrohjes në shkollën “Fazli Greiçevci”, paralelja e ndarë në Verrnicë, përmes vendosjes së një kaldaje të re, duke përmirësuar kushtet për nxënësit dhe stafin arsimor.
Sipas njoftimit, kaldaja është siguruar si donacion nga Drejtoria e Shëndetësisë, në kuadër të mbështetjes për përmirësimin e infrastrukturës arsimore në komunë.
Drejtori i Arsimit, Shefki Begu, ka shprehur falënderim ndaj Drejtorisë së Shëndetësisë për këtë mbështetje, si dhe ndaj ekipeve punuese që mundësuan instalimin dhe vënien në funksion të kaldajës.
Nga komuna bëhet e ditur se ky veprim dëshmon përkushtimin institucional për krijimin e kushteve të përshtatshme dhe të sigurta për procesin mësimor, si dhe për ngritjen e standardeve infrastrukturore në institucionet arsimore. /Telegrafi/