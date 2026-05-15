Zgjerohet funksioni i “Safe City” në RMV, sistemi do të ndëshkojë edhe parkimin e gabuar
Sistemi “Safe City” do të zgjerohet me funksionalitete të reja dhe në periudhën e ardhshme do të përfshijë një numër më të madh shkeljesh të trafikut, ka njoftuar ministri i Punëve të Brendshme, Pançe Toshkovski, duke theksuar se qëllimi kryesor është përmirësimi i sigurisë në komunikacion dhe kontroll më efikas i shkelësve.
Toshkovskit tha se sistemi tashmë nuk kufizohet vetëm në zbulimin e shpejtësisë së madhe, por përdoret edhe për identifikimin e llojeve të tjera të shkeljeve, përcjell "TV21".
“Dhe tani konstatojmë një numër më të madh shkeljesh. Nuk është vetëm shpejtësia, por edhe ndryshimi i gabuar i korsisë, kthimi i gabuar dhe kalimi në semafor të kuq”, tha Toshkovski.
Ai shtoi se në periudhën e ardhshme është planifikuar përmirësim i mëtejshëm i sistemit, me ç’rast do të zgjerohet automatikisht lista e shkeljeve që mund të regjistrohen. Një nga fazat e para, siç njoftoi ai, do të jetë edhe vendosja e ndëshkimeve për parkim të gabuar.
“Në pjesën e parkimit të gabuar, kjo do të jetë një nga fazat e para që do të zbatohet”, deklaroi Ministri.