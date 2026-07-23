Zelensky zbret në vendin e katërt në renditjen e besimit të ukrainasve
Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, nuk është më ndër tre liderët më të besuar në vend, sipas një sondazhi të ri të publikuar nga grupi “Rating”.
Sipas anketës së zhvilluar më 20 dhe 21 korrik 2026, lideri më i besuar nga ukrainasit rezulton të jetë ish-komandanti i përgjithshëm i Forcave të Armatosura të Ukrainës, Valeriy Zaluzhnyi, me 70 për qind të mbështetjes.
Në vendin e dytë renditet Mykhailo Fedorov me 65 për qind, ndërsa në vendin e tretë është Kyrylo Budanov me 62 për qind. Zelensky renditet i katërti me 59 për qind të besimit nga qytetarët.
Rritja më e madhe në këtë renditje është shënuar nga Mykhailo Fedorov, niveli i besimit ndaj të cilit është rritur nga 35 për qind në 65 për qind brenda vetëm një jave.
Ndërkohë, besimi ndaj shefit të ushtrisë ukrainase, Oleksandr Syrskyi, ka pësuar një rënie të ndjeshme, duke zbritur nga 39 për qind në 23 për qind.
Rezultatet e sondazhit tregojnë ndryshime të rëndësishme në perceptimin e publikut ukrainas ndaj figurave kryesore politike dhe ushtarake të vendit, në një periudhë kur Ukraina vazhdon përballjen me agresionin rus. /Telegrafi/