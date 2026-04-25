Zelensky thotë se është i gatshëm të takohet me Putinin: Por jo në Rusi
Në një vizitë të rëndësishme të parë në Kaukazin e Jugut që nga fillimi i luftës së përgjithshme të Rusisë, presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, tha në një deklaratë pranë presidentit Ilham Aliyev se është gati të takohet me Vladimir Putinin në Azerbajxhan, pasi bisedimet diplomatike të udhëhequra nga SHBA-të kanë ngecur gjatë javëve të fundit.
Zelensky tha se “e kemi informuar presidentin e Azerbajxhanit se jemi gati për bisedime trepalëshe”, duke shtuar se Kievi tashmë ka zhvilluar bisedime të tilla në Turqi dhe Zvicër, shkruan euronews.
“Ne jemi sigurisht të gatshëm për bisedimet e ardhshme në Azerbajxhan, me kusht që Rusia të jetë e përgatitur për diplomaci”, deklaroi presidenti i Ukrainës, duke theksuar rëndësinë e vizitës së tij të parë në Kaukazin e Jugut që nga fillimi i luftës.
Kremlini e kishte hedhur poshtë idenë e takimit të udhëheqësve kudo përveç Moskës.
Ndërsa Rusia vazhdon bombardimin e saj të pamëshirshëm të Ukrainës dhe ofensivën e saj ushtarake, Kremlini nuk i ka zvogëluar kërkesat e tij maksimaliste dhe ka hedhur poshtë vazhdimisht çdo kompromis.
Në përgjigjen e saj, Kievi deklaroi se Zelensky është gati të takohet me Putinin në çdo vend përveç Rusisë ose Bjellorusisë, e cila ka mbështetur luftën gjithëpërfshirëse të Moskës dhe ishte një pikënisje për pushtimin në shkallë të plotë të Rusisë në vitin 2022. /Telegrafi/