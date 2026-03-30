Zelensky thotë se disa aleatë i kanë kërkuar Kievit të ndalojë së synuari naftën e Rusisë
Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, tha se disa nga aleatët e Kievit i kanë kërkuar Ukrainës të zvogëlojë sulmet e saj kundër objekteve energjetike të Rusisë, ndërsa çmimet globale të naftës vazhdojnë të rriten.
"Kohët e fundit, pas krizës globale të energjisë, ne kemi marrë sinjale nga disa prej partnerëve tanë në lidhje me mënyrën e zvogëlimit të përgjigjeve tona që synojnë sektorët e naftës dhe energjisë të Federatës Ruse", tha Zelensky në një shënim zanor dërguar gazetarëve.
Udhëheqësi ukrainas nuk specifikoi se kush e bëri kërkesën, por e bëri të qartë se Kievi nuk kishte gjasa të vepronte sipas saj, transmeton Telegrafi.
"E theksoj edhe një herë: nëse Rusia është gati të ndalojë së synuari sektorin e energjisë të Ukrainës, ne nuk do të hakmerremi kundër sektorit të saj të energjisë", tha ai, duke shtuar se Ukraina ishte "e gatshme për çdo armëpushim".
Rusia ka kaluar muaj duke terrorizuar qytete në të gjithë Ukrainën me fushata bombardimi në shkallë të gjerë kundër objekteve energjetike, duke lënë miliona civilë pa energji dhe ngrohje gjatë një dimri jashtëzakonisht të ftohtë.
Ukraina ka shtuar sulmet ndaj infrastrukturës energjetike të Rusisë që nga fillimi i luftës në Lindjen e Mesme, ndërsa përpiqet të parandalojë që Rusia të përfitojë nga çmimet e larta të naftës.
Vetëm gjatë javës së fundit, dronët ukrainas kanë goditur disa rafineri dhe terminale eksporti ruse. /Telegrafi/