Zelensky: Nawrocki po bën atë që bëri Orbán, kjo do të përfundojë keq
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky ka thënë se presidenti polak Karol Nawrocki e përshkallëzoi situatën rreth revokimit të Urdhrit të Shqiponjës së Bardhë për shkak të përleshjeve të brendshme politike.
Zelensky zbuloi gjithashtu se në takimin e tyre të parë, Nawrocki i dhuroi një libër për tragjedinë e Volynit, transmeton Telegrafi.
"Unë e shoh këtë thjesht si një proces zgjedhor. Presidenti Karol Nawrocki po lufton për kryeministër të partisë së tij kundër kryeministrit Tusk. Kjo nuk ka të bëjë fare me ne - është një çështje e brendshme për ta", shtoi presidenti ukrainas.
Zelensky vuri në dukje se Nawrocki po e vazhdon betejën e tij të brendshme politike duke nxitur ndjenja urrejtjeje ndaj ukrainasve.
"Kjo është ajo që bëri Orbán. Kjo është një punë e keqe. Unë besoj se do të përfundojë keq", tha presidenti.
Ai theksoi se "nuk mund të fitosh dividentë politikë nga urrejtja, sepse në planin afatgjatë kjo do të çojë në marrëdhënie të këqija midis kombeve".
Zelensky zbuloi gjithashtu se herën e parë që u takua me Nawrocki në Poloni, Nawrocki i dhuroi një libër për tragjedinë e Volynit.
Tragjedia e Volynit (Volhynia) ishte një seri ngjarjesh që çuan në spastrimin etnik të popullatave polake dhe ukrainase në vitin 1943 gjatë Luftës së Dytë Botërore.
Ishte pjesë e një rivaliteti të gjatë midis ukrainasve dhe polakëve në atë që tani është perëndimi i Ukrainës. Polonia e konsideron tragjedinë e Volynit një gjenocid ndaj polakëve.
"Kisha ardhur ta shihja, dhe dhurata e tij për mua ndërsa shtrëngonim duart ishte një libër për tragjedinë e Volynit. Nuk kam folur për këtë. Nuk ua kam thënë njerëzve. Kam jetuar me këtë me qetësi. Po flasim hapur tani sepse ai po ndërmerr hapa që unë besoj se janë të gabuara", tha presidenti.
Zelensky shtoi se Nawrocki ka "një demokraci, jo një monarki", kështu që duhet të ndërtohet një marrëdhënie me Ukrainën, e cila aktualisht po mbron Evropën, përfshirë Poloninë. /Telegrafi/