Zbulohen përpara lansimit rripat e Galaxy Watch Ultra 2 dhe Watch9
Ndërkohë, rripat e Galaxy Watch9 duket se ruajnë të njëjtin mekanizëm mbylljeje të shpejtë të prezantuar me Galaxy Watch8.
Samsung pritet të prezantojë një rrip të ri të frymëzuar nga Marine Band i vitit të kaluar, transmeton Telegrafi.
Do të jetë i disponueshëm për Galaxy Watch Ultra 2 dhe Galaxy Watch9 në opsione ngjyrash të zeza, krem, jeshile, blu të çelët dhe portokalli.
Rripi Sport do të kthehet me një dizajn pak të rifreskuar dhe do të jetë i disponueshëm për të dy orët inteligjente.
Pritet të vijë në blu, të zezë, të verdhë dhe jeshile, me ngjyra shtesë që ka të ngjarë të ofrohen.
Thuhet gjithashtu se Samsung do të ofrojë Rripin Hibrid me një përfundim të ngjashëm me lëkurën.
Thuhet se do të jetë i disponueshëm në ngjyrë bezhë, kafe, të zezë dhe gri.
Raporti pohon më tej se Samsung do të prezantojë një gamë të re rripash me ngjyra pastel ekskluzivisht për Galaxy Watch9, duke përfshirë opsionet blu, jeshile, të verdhë të çelët dhe të bardhë.
Një rrip prej pëlhure do të jetë gjithashtu i disponueshëm për të dy orët, megjithëse versioni i Galaxy Watch Ultra 2 thuhet se ka një tokëz më të fortë.
Së fundmi, Galaxy Watch Ultra 2 pritet të ketë rripin Trail në ngjyrë të zezë, blu, jeshile dhe portokalli.
Flitet se Samsung do të zbulojë Galaxy Watch Ultra 2 dhe Galaxy Watch9 më 22 korrik së bashku me Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra dhe Galaxy Z Flip8. /Telegrafi/