Zbulohen ngjyrat e iPhone 18?
Thashethemet rreth iPhone 17 Pro në ngjyrën Cosmic Orange shkaktuan reagime të shumta, por sapo telefoni doli në treg, u shndërrua në një sukses të madh.
Me sa duket, Apple po bën çmos ta përsërisë këtë sukses me gamën e ngjyrave të iPhone 18 Pro, e cila duket shumë premtuese.
Sipas një raporti të Macworld, Apple ka të paktën tre ngjyra në zhvillim për iPhone 18 Pro, duke përfshirë opsionet argjendi dhe të hirtë të errët.
Raportohet se kompania po teston gjithashtu një version të kuq të errët dhe një të kaltër të hapur.
Ndërsa e kuqja nuk do të jetë aq e ndritshme dhe tërheqëse sa portokallia, pritet të duket po aq unike sa ngjyra kryesore e vitit të kaluar. /Telegrafi/
