Zbulohen fanellat me të cilat do të zbresin në fushë Kosova dhe Turqia
Kombëtarja e Kosovës sonte luan ndaj Turqisë në finalen e Play-Off për Kampionatin Botërorë.
Dardanët dhe turqit do të takohen në Fadil Vokrri me fillim nga ora 20:45, ku fituesi shkon në Botërorë dhe humbësi mbetet në shtëpi.
Tanimë është zbuluar edhe me çfarë fanella dy ekipet Kombëtare do të zbresin në fushë.
Kosova do të luaj me fanellat tradicionale të kaltërta, ku edhe është fanella vendase.
Ndërsa mysafirët nga Turqia do të luajë me fanellën e bardhë. /Telegrafi/
