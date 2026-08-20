Zbulimi tronditës para vdekjes së Hayden Panettiere - ekipi i saj po planifikonte një ndërhyrje
Aktorja Hayden Panettiere, e njohur për rolet e saj në “Heroes” dhe “Nashville”, kishte qenë duke luftuar për të qëndruar e pastër nga varësitë para vdekjes së saj tragjike, sipas regjisorit Griff Furst.
Furst, i cili drejtoi Panettiere në filmin “A Breed Apart”, ka treguar se ekipi i aktores kishte diskutuar mundësinë e organizimit të një ndërhyrjeje për ta ndihmuar.
Sipas tij, pas përfundimit të xhirimeve qëndroi në kontakt me ekipin e saj dhe u pyet nëse do të merrte pjesë në këtë ndërhyrje.
Foto: Instagram
Ai pranoi, por ndërhyrja, me sa di ai, nuk u realizua.
Regjisori tha gjithashtu se gjatë xhirimeve Panettiere po përpiqej të qëndronte larg alkoolit dhe substancave të tjera.
Në atë periudhë, ajo kishte marrë me vete në sheshxhirim edhe të dashurin e saj, Brian Hickerson.
Hayden
Pas vdekjes së aktores, Furst tha se është pyetur shpesh për Hickersonin, i cili ndodhej me të në Greenville, Karolina e Jugut, ditën kur ajo ndërroi jetë.
Regjisori theksoi se nuk e di se çfarë ndodhi në momentet e fundit, por tha se nga ajo që kishte parë gjatë xhirimeve, Panettiere ishte një person që po luftonte për të qëndruar e kthjellët dhe që, sipas tij, meritonte njerëz më të mirë pranë vetes.
Hayden
Një raport policor bëri të ditur se Brian, i shoqëruar nga vëllai i tij, u kishte treguar policëve një qese me ilaçe që Panettiere po përdorte.
Panettiere kishte folur edhe më herët publikisht për problemet e saj me varësinë, duke pranuar në vitin 2022 se në një periudhë të jetës së saj kishte qenë e varur nga alkooli dhe opioidet. /Telegrafi/