Zbulim shqetësues për ilaçet për dobësim – studimi paralajmëron rrezik për kockat
Një studim i ri tregon se përdorimi i ilaçeve për dobësim si Ozempic, Wegovy dhe Mounjaro mund të rrisë rrezikun e osteoporozës me rreth 30 për qind, por ekspertët thonë se aktiviteti fizik mund ta zvogëlojë këtë efekt
Një studim i ri paralajmëron se ilaçet e njohura për dobësim, si Ozempic, Wegovy dhe Mounjaro, mund të rrisin rrezikun e osteoporozës me rreth 30 për qind. Megjithatë, ekspertët theksojnë se ky rrezik mund të zvogëlohet me aktivitet të rregullt fizik, veçanërisht me ushtrime të forcës.
Ilaçet nga grupi i agonistëve të receptorit GLP-1 kanë ndryshuar mënyrën e trajtimit të obezitetit dhe diabetit të tipit 2. Por ndërsa efektet e tyre në humbjen e peshës janë shumë të vlerësuara, studiuesit po paralajmërojnë gjithnjë e më shumë për pasojat e mundshme afatgjata.
Kockat mund të bëhen më të brishta
Shkencëtarët, të udhëhequr nga dr. John Horneff nga Universiteti i Pensilvanisë, analizuan të dhënat mjekësore të më shumë se 146 mijë të rriturve me obezitet dhe diabet të tipit 2 gjatë një periudhe pesëvjeçare. Ata krahasuan pacientët që përdornin këto ilaçe me ata që nuk i përdornin.
Rezultatet treguan se përdoruesit e ilaçeve GLP-1 kishin rreth 30 për qind rrezik më të lartë për zhvillimin e osteoporozës, një sëmundje që i bën kockat më të dobëta dhe më të prirura për thyerje. Rreth 4 për qind e përdoruesve zhvilluan këtë problem, krahasuar me pak më shumë se 3 për qind tek personat që nuk i përdornin.
Gjithashtu u vu re një rritje e rasteve të osteomalacisë, gjendje që shkakton zbutjen e kockave, si dhe një rritje e lehtë e rrezikut për përdhes.
Pse ndodh kjo?
Ekspertët theksojnë se problemi nuk lidhet drejtpërdrejt vetëm me ilaçin, por me humbjen e shpejtë të peshës. Çdo rënie e madhe në peshë shoqërohet me ulje të densitetit mineral të kockave.
Kur pesha bie shpejt, zvogëlohet edhe presioni mekanik mbi kockat, i cili normalisht ndihmon në forcimin dhe rinovimin e tyre. Përveç kësaj, deri në 40 për qind e peshës së humbur mund të jetë masë trupore pa yndyrë, përfshirë edhe muskujt, gjë që rrit rrezikun e dobësimit të skeletit dhe të frakturave.
Ushtrimet mund të mbrojnë kockat
Megjithatë, një studim tjetër i publikuar në revistën JAMA Network Open tregon se aktiviteti fizik mund të ndihmojë në mbrojtjen e kockave. Personat që përdornin këto ilaçe, por nuk ushtronin aktivitet fizik, kishin densitet më të ulët të kockave në ije dhe shtyllën kurrizore.
Ndërsa ata që kombinuan ilaçet me ushtrime të rregullta, veçanërisht ushtrime të forcës dhe rezistencës, arritën të ruajnë më mirë shëndetin e kockave.
Prandaj mjekët rekomandojnë që personat që përdorin këto ilaçe të konsultohen me specialistët për një plan ushqimor të pasur me proteina dhe kalcium, si dhe për një program të rregullt ushtrimesh që ndihmon në ruajtjen e masës muskulore dhe kockore. /Telegrafi/