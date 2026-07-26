Zbardhet plagosja e 22-vjeçarit në Kurbin, shkak u bë një vajzë
Detaje të reja kanë dalë në lidhje me plagosjen e 22-vjeçarit, ngjarje e ndodhur mbrëmjen e kaluar, 25 korrik, në Gjorm të Kurbinit.
Sipas burimeve, policia ka identifikuar dhe ka shpallur në kërkim autorin e dyshuar të plagosjes. Dyshohet se konflikti ka ndodhur për motive të dobëta, të lidhura me një vajzë.
Burimet bëjnë me dije se autori i dyshuar dhe 22-vjeçari Veron Pasha fillimisht janë përfshirë në një konflikt fizik, ndërsa më pas është përdorur edhe arma e zjarrit. Si pasojë, i riu ka mbetur i plagosur me një plumb në këmbë dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën.
Ndërkohë, policia dhe grupi hetimor vijojnë punën për kapjen e autorit të dyshuar dhe zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes./Tv Klan
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