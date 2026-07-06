Zakonet që i ndihmojnë fëmijët të hanë më shumë perime
T’i bësh fëmijët të hanë më shumë perime është një sfidë për shumë prindër. Dëshira për ëmbëlsirat zhvillohet shumë herët, por ndryshimet e vogla në mënyrën se si u ofrohen perimet mund të ndihmojnë në krijimin e zakoneve më të shëndetshme të të ngrënit.
BBC Future ka disa këshilla për t’i inkurajuar fëmijët të konsumojnë perimet më shpesh.
Këmbëngulja ia vlen
Marion Hetherington, profesoreshë e biopsikologjisë në Universitetin e Leeds, thotë se fëmijëve duhet t'u prezantohen perimet sa më herët të jetë e mundur, idealisht para moshës pesë vjeç. "Nëse nuk filloni t'ua prezantoni perimet fëmijëve deri në moshën pesë vjeç, atëherë është pothuajse tepër vonë", thotë ajo. Ajo shton se një ushqim i ri shpesh duhet t'i ofrohet deri në 15 herë para se një fëmijë ta pranojë atë, dhe preferencat ushqimore fillojnë të zhvillohen gjatë shtatzënisë.
Ofroni perime në fillim të vaktit
Hetherington rekomandon servirjen e perimeve në fillim të një vakti, kur fëmijët janë më të uritur. "Fëmijët gjithmonë do të hanë atë që u pëlqen më shumë së pari", shpjegon ajo.
Barbara Rolls, profesoreshë e të ushqyerit në Universitetin Shtetëror të Pensilvanisë, shton se kjo renditje mund të ndihmojë gjithashtu në parandalimin e të ngrënit të tepërt, dhe perimet mund të ofrohen edhe për mëngjes.
Bëjeni vaktin më tërheqës
Pamja e ushqimit gjithashtu mund t’i inkurajojë fëmijët të provojnë ushqime të reja. Ata kanë më shumë gjasa të hanë perime nëse ato paraqiten në një mënyrë interesante, si p.sh. të prera në forma të ndryshme ose të rregulluara në një pjatë me ndarje. Gjithashtu ndihmon kur ushqimet e shëndetshme janë lehtësisht të arritshme dhe të dukshme si ushqime të lehta.
Rregulloni proporcionet në pjatën tuaj
Nëse perimet nuk mund të shërbehen në fillim të një vakti, ato mund të zmadhohen në madhësi në pjatë ose të shtohen në salca dhe gatime të tjera. Një porcion më i madh perimesh shpesh do të thotë që fëmijët do të hanë më shumë prej tyre. Gjithashtu ndihmon kur ata kanë mundësi të zgjedhin midis disa llojeve të perimeve gjatë vaktit.
Bëhu shembull
Fëmijët shpesh përvetësojnë zakonet e të ngrënit të prindërve të tyre, kështu që ata do të hanë më shumë fruta dhe perime nëse të rriturit bëjnë të njëjtën gjë. Vaktet e rregullta familjare shoqërohen gjithashtu me zakone më të shëndetshme të të ngrënit dhe më pak konsum të ushqimeve të pashëndetshme.