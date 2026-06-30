Zajkova: Sistemi elektronik për votim duhet të përdoret edhe brenda vendit, jo vetëm në diasporë
Kryetarja e PLD-së, Monika Zajkova kërkon që votimi në mënyrë elektronike të përdoret edhe brenda vendit jo vetëm në diasporë.
"Nëse shteti pretendon se sistemi është mjaftueshëm i sigurt për një votues në Australi, Gjermani ose Kanada, atëherë nuk ka asnjë argument demokratik që i njëjti sistem të mos jetë i disponueshëm për një votues në Shkup, Tetovë, Kumanovë, Gjevgjeli ose Krushevë, dhe veçanërisht të mos jetë i disponueshëm për ata që jetojnë në zonat rurale", thotë Zajkova.
Ajo thotë se vitet e fundit ka pasur heqje të qendrave të votimit me më pak se 10 votues dhe ata detyrohen të ecin më shumë se 20 kilometra për të ushtruar të drejtën e tyre të votës të garantuar me kushtetutë.
Ky qëndrim i saj vlen pasi grupi i punës përfundoi negociatat, dhe qeveria plus BDI i paraqitën Parlamentit ndryshimet në Kodin Zgjedhor për zbatimin e rekomandimeve të OSBE/ODIHR, për reklamat politike të paguara, si dhe për votimin elektronik të diasporës./Telegrafi/