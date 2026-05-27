Zajkova: Për sa kohë që deputetët trajtohen si butona votimi, nuk do të kemi një Kuvend të fortë
Perceptimi i qytetarëve se Qeveria sundon Kuvendin, në vend që Kuvendi të jetë ai që do të kontrollojë punën e Qeverisë, sipas deputetes dhe udhëheqëses së PLD-së, Monika Zajkova, është plotësisht i justifikuar.
Ajo për "Lokalno" tha se Kuvendi prej kohësh ka pushuar së qeni një vend për debat, por më tepër një krah i zgjatur i degës ekzekutive.
"Problemi është se Kuvendi prej kohësh ka pushuar së qeni një vend për debat të arsyetuar, dhe shumë shpesh funksionon si një krah i zgjatur i degës ekzekutive. Në vend që deputetët të votojnë sipas ndërgjegjes, sipas argumenteve dhe në interes të qytetarëve, po dëshmojmë votim të disiplinuar partiak ku dihet paraprakisht se kush do ta ngrejë dorën dhe si, varësisht se kush propozon. Në një sistem të tillë, Kuvendi nuk është korrektor i Qeverisë — por shërbim i saj", tha Zajkova.
Sipas një hulumtimi nga Instituti për Demokraci “Societas Civilis”, qytetarët kanë një vlerësim mesatar për punën e Kuvendit dhe besojnë se në vend që të jetë një mekanizëm kontrolli për Qeverinë, ai sundon mbi të./Telegrafi/