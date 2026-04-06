Zajkova: Kuvendi dhe qeveria duhet të pranojnë propozimet e PLD-së për të hequr tarifat bankare dhe për të ulur shpenzimet joproduktive shtetërore
Pas vendimeve të qeverisë për të ulur taksat e akcizës mbi karburantet dhe për të futur një normë preferenciale të TVSH-së si masa antikrizë, autoritetet kanë pranuar përsëri propozimet për të cilat Partia Liberale Demokratike kishte ngritur alarmin në fillim të konfliktit në Lindjen e Mesme.
"Para së gjithash, më vjen shumë keq që në fillim të kësaj krize, kur PLD-ja ngriti alarmin dhe menjëherë doli me një propozim për masa kundër krizës, Qeveria u soll në mënyrë arrogante, për të mos thënë arrogante, dhe retorika e tyre ishte 'fli qetë, gjithçka është nën kontroll'. Ne në PLD kemi njerëz që merren me gjeopolitikë dhe monitorojnë situatën. Gjithashtu kemi informacione nga partitë tona simotra në Evropë dhe në botë, sepse PLD-ja është pjesë e Internacionales Liberale dhe ato shpresa se konflikti ushtarak do të përfundojë shumë shpejt, ne në fakt paralajmëruam se nuk ishte aq naiv dhe se mund të zgjaste edhe 5-6 muaj të tjerë dhe ndoshta të thellohej dhe se nuk ishte koha për përgjigje kaq arrogante, por se duhet të ketë mbështetje për masat që propozuam. Ai grup masash përfshin gjithashtu një ulje të akcizës për karburantet dhe një ulje të TVSH-së, pra një normë preferenciale të TVSH-së", tha kryetarja e Partisë Liberale Demokratike, Monika Zajkova në "Argumen Plus".
Zajkova njoftoi se grupi i masave përfshin përsëri ligjin e PLD-së për uljen, pra heqjen e komisioneve dhe kostove bankare.
"Çdo ditë marr mesazhe nga qytetarët se sa u ngarkon banka çdo ditë për gjëra të ndryshme, nga kontrollimi i bilancit të një bankomat deri te depozitimi i fondeve e të ngjashme, dhe mendoj se tani është koha kur duhet të merren masa për të njohur masat e PLD-së sepse është e rëndësishme për ne që çdo denar të mbetet në xhepat e qytetarëve, në mënyrë që të ruhet standardi i jetesës së qytetarëve. Nëse 80-90% e qytetarëve besojnë se tarifat bankare duhet të hiqen, po e shfrytëzoj këtë mundësi për t'u bërë thirrje secilit prej tyre që t'u drejtohen deputetëve nga zona e tyre zgjedhore, partive politike të cilave u përkasin, në mënyrë që kjo masë e PLD-së të kalojë në Kuvend, sepse po dëshmojmë se si një pjesë e madhe e ligjeve, megjithëse të mira, në fakt refuzohen", thekson Zajkova./Telegrafi/