Ylli i Portugalisë mbetet në dyshim për ndeshjen ndaj RD Kongos
Mbrojtësi i Portugalisë, Ruben Dias, vazhdon të jetë në dyshim për ndeshjen hapëse të ekipit të tij në Kupën e Botës 2026, pasi edhe në seancën e fundit stërvitore është përgatitur i ndarë nga pjesa tjetër e skuadrës.
Qendërmbrojtësi vijoi programin individual të rikuperimit gjatë stërvitjes së Portugalisë në Miami, duke shtuar pikëpyetjet rreth gatishmërisë së tij për sfidën e fazës së grupeve kundër Republikës Demokratike të Kongos, që zhvillohet të mërkurën.
Dias nuk mori pjesë as në stërvitjen e parë të Portugalisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës të shtunën, duke kryer ushtrime specifike larg grupit.
Një skenar i ngjashëm u përsërit edhe të hënën, kur ai vrapoi veçmas në fushë përpara se të vazhdonte punën rikuperuese në palestër.
Seanca stërvitore erdhi pasi programi i së dielës u anulua për shkak të kushteve të pafavorshme atmosferike.
Ndërkohë, pjesa tjetër e skuadrës së drejtuar nga Roberto Martinez u stërvit normalisht dhe pa asnjë kufizim.
Stafi mjekësor i Portugalisë do të vazhdojë të monitorojë nga afër gjendjen e mbrojtësit të Manchester Cityt në ditët në vijim, përpara se të merret vendimi përfundimtar lidhur me aktivizimin e tij në ndeshjen e parë të Botërorit.
29-vjeçari konsiderohet një nga lojtarët kyç në ambiciet e Portugalisë për të avancuar sa më larg në turne, por pjesëmarrja e tij ndaj RD Kongos mbetet ende e pasigurt. /Telegrafi/