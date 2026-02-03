Ylli i Chelseat ia ofron veten Real Madridit
Mesfushori i Chelseat, Enzo Fernandez thuhet se ka vendosur t’i bashkohet përfundimisht Real Madridit në të ardhmen e afërt.
Los Blancos po kërkojnë në treg një mesfushor qendror për verën e vitit 2026, me Fernandezin që tani po del si një opsion i mundshëm.
Sipas mediumit OK Diario, Enzo Fernandez, i ka ofruar shërbimet e tij Real Madridit , të cilin e admiron si destinacionin e tij të ëndrrave.
Megjithatë, pengesa do të jetë çmimi i transferimit të tij. Blutë do të kërkojnë një çmim marramendës me vlerë më shumë se 140 milionë euro, pasi kanë shpenzuar rreth 120 milionë euro për shërbimet e tij nga Benfica.
Fituesi i Kupës së Botës 2022, gjithashtu lojtari më i mirë i ri i turneut, ka qenë në formë të shkëlqyer për Blutë këtë sezon, duke shënuar 11 gola dhe katër asistime në të gjitha garat.
25-vjeçari mund të jetë mesfushori perfekt i Real Madridit, i cili shkëlqen në kontrollin e lojës, pasimet progresive, krijimin e lojës dhe të qenit një kërcënim për portën. /Telegrafi/