Ylli belg kaloi një ekzaminim mjekësor dhe as nuk e dinte për kë kishte nënshkruar dhe në cilin aeroplan do të hipte
Dita e fundit e afatit kalimtar në Angli zakonisht sjell shumë drama, por ajo që ndodhi dje (e martë) me sulmuesin e Lyonit, Malick Fofana, kufizohet me një skenar hollivudian.
Tre klube, dy aeroplanë privatë, komisione të shkëlqyera menaxheriale dhe kaos absolut rezultuan në një nga situatat më të çuditshme në historinë e transferimeve të futbollit.
E gjitha filloi dje kur Arsenali tregoi një interes të vonë për 21-vjeçarin belg, teksa po kërkonin një sulmues të krahut të majtë, por “Topçinjtë” e tërhoqën shpejt këmbëzën, duke refuzuar të paguanin tarifën prej 35 milionë eurosh që kërkoi Lyon.
Situata dukej se ishte zgjidhur kur në skenë hyri Sunderland. Klubi nga verilindja e Anglisë ra dakord shpejt për një paketë me vlerë 35 milionë euro dhe përgatiti një kontratë pesëvjeçare për Fofanën. Ekzaminimi mjekësor ishte planifikuar dhe gjithçka ishte gati për t'u nënshkruar. Dhe pastaj filloi shfaqja.
Në momentin kur dukej se Fofana po përgatitej për Sunderland, Crystal Palace vendosi ta “vjedhë” atë. Klubi londinez vuri në tavolinë 39 milionë euro për Lyon, të cilat francezët i pranuan me krahë hapur dhe njoftuan Sunderland se marrëveshja e tyre nuk është e vlefshme.
Se sa e tensionuar ishte situata ilustrohet më së miri nga fakti që ekipi i Fofanës kishte dy aeroplanë privatë gati në pistë - një për në Londër dhe tjetrin për në verilindje të Anglisë. Në atë moment, lojtari u prish dhe zgjodhi një fluturim për në Londër për të përfunduar transferimin në Palace.
🚨 𝗘𝗫𝗣𝗟𝗔𝗜𝗡𝗘𝗗: The Malick Fofana transfer saga.
🔸 The Lyon winger was the subject of late interest from Andrea Berta and Arsenal yesterday but they opted not to pay the £30M asking price.
🔸 Sunderland swooped in today and agreed a package of £30M, with Fofana set to… pic.twitter.com/ctjk3nDJ7j
— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) September 1, 2026
Megjithatë, Sunderland nuk u dorëzua. Ata menjëherë e barazuan ofertën e Palace prej 39 milionë eurosh, por shkuan një hap më tej - ata "rritën" ndjeshëm komisionin për menaxherët e Fofanës. Një tjetër kthesë pasoi. Fofanës iu njoftua se duhej të hipte në një aeroplan për në Sunderland, duke i lënë drejtuesit e Crystal Palace në errësirë të plotë, pa e ditur se ku ndodhej lojtari.
Të ofenduar, por të vendosur, drejtuesit e Palace reaguan përsëri. Ata rritën ofertën e pagës së lojtarit dhe barazuan ofertën e agjentit të Sunderland, të bindur se do ta rrëmbenin lojtarin përsëri për herë të dytë brenda të njëjtës ditë.
Ndërsa priste që menaxherët t’i tregonin se në cilin aeroplan po hipte, Fofana shkoi në një kontroll mjekësor në Lyon, pa e ditur as për cilin klub po e bënte këtë.
It was always Sunderland.
Belgium winger Malick Fofana joins from Olympique Lyonnais on a long-term contract! ✍️⚡️ pic.twitter.com/1VGPDAhBBA
— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) September 1, 2026
Duket se Fofana do të zgjidhte Palace për të punuar përsëri me trajnerin Pierre Sage, i cili e kishte drejtuar më parë te Lyon, por momenti kyç në negociata ndodhi në orën 9:24 të mbrëmjes kur pronari i Sunderland, Kyril Louis-Dreyfus, një i afërm i aktores Julia Louis-Dreyfus, e cila u bë e famshme për rolin e saj si Elaine në serialin Seinfeld, zbarkoi në Lyon dhe pati një intervistë kokë më kokë me futbollistin e ri që kishte luajtur për Belgjikën pesë herë.
Në fund, një orë e gjashtë minuta para përfundimit të afatit kalimtar, Fofana zbarkoi në Sunderland dhe nënshkroi një kontratë, dhe fituesit më të mëdhenj janë, pa asnjë dyshim, menaxherët e Fofanës, të cilët u larguan në shtëpi me bonuse të mëdha në fund të ditës. /Telegrafi/