Xheneta Fetahu mahnit me paraqitjen elegante, pozon me një kombinim që tërheq vëmendjen
Ish-banorja e Big Brother VIP Kosova, Xheneta Fetahu, ka tërhequr vëmendjen e ndjekësve me një seri fotografish të reja të publikuara në llogarinë e saj në Instagram.
Xheneta është shfaqur tejet elegante dhe sharmante, duke zgjedhur një kombinim veshjeje që i ka vënë në pah linjat e saj trupore dhe stilin e veçantë.
Ajo kishte veshur një korset në ngjyrë bordo, të kombinuar me pantallona të bardha, të gjera dhe elegante. Ky kombinim krijonte një kontrast të bukur ngjyrash, ndërsa veshja i përshtatej mjaft mirë siluetës së saj.
Foto: Xheneta Fetahu / Instagram
Në sy binte edhe dekolteja e zbuluar, e cila i shtonte pamjes një element më të guximshëm dhe tërheqës, pa e humbur elegancën.
Për ta kompletuar paraqitjen, Xheneta kishte zgjedhur një çantë nga marka luksoze Chanel, duke i dhënë pamjes një tjetër detaj elegant.
Foto: Xheneta Fetahu / Instagram
Sa i përket flokëve, ajo kishte preferuar t’i mbante të lëshuar dhe natyrshëm, ndërsa pozonte para kamerës duke treguar me stil paraqitjen e saj.