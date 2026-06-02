Xhavit Haliti: Nga Prizreni, me besim të plotë në fitoren e PDK-së
Kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK) për deputet, Xhavit Haliti, me numër 14, ka vazhduar fushatën zgjedhore në qytetin e Prizrenit, duke u takuar me qytetarë dhe duke promovuar programin e partisë për mandatin e ardhshëm.
Gjatë aktiviteteve në terren, Haliti u shpreh se beson fuqishëm në fitoren e PDK-së dhe në përkrahjen që qytetarët e Prizrenit po japin për kandidatët e partisë, duke përfshirë edhe Bedri Hamzën (PDK125).
“Nga zemra e Prizrenit, me besim të plotë në fitoren e PDK-së,” u shpreh Haliti, duke theksuar rëndësinë e bashkëpunimit mes qytetarëve dhe përfaqësuesve politikë për të arritur një të ardhme më të qëndrueshme dhe të zhvilluar për qytetin dhe vendin.
Fushata e PDK-së në Prizren vazhdon me takime dhe aktivitete të ndryshme, ndërsa partitë përgatiten për zgjedhjet e parakohshme që do të mbahen më 7 qershor 2026.
