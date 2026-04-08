X po lanson përkthimin automatik dhe redaktimin e fotove të mundësuar nga Grok
Platforma X po sjell dy funksione të reja për përdoruesit e saj. Së pari, postimet mund të përkthehen automatikisht në çdo gjuhë, me mundësi për të çaktivizuar përkthimin për gjuhë të veçanta.
Së dyti, aplikacioni i iOS-it tani ka një redaktues imazhi me AI, që lejon përdoruesit të vizatojnë, të shtojnë tekst ose të fshehin detaje të ndjeshme si numra kartash ose fytyra.
Gjithashtu, përdoruesit mund të kërkojnë nga Grok të modifikojë një foto duke përdorur një komandë në gjuhë natyrale, si “shfaq këtë foto si pikturë në një muze”.
We're rolling out auto-translate worldwide to give posts in any language global reach on X.
The translations are powered by Grok and have improved substantially over the last couple months.
If you prefer to read in the original language, you can always turn off auto-translate…
— Nikita Bier (@nikitabier) April 7, 2026
Kompania tha se këto veçori do të vijnë së shpejti edhe në Android.
Për më tepër, nuk dihet nëse redaktimi i imazheve me AI do të jetë i kufizuar vetëm për përdoruesit që paguajnë.
Këto funksione synojnë të përmirësojnë përvojën e përdoruesve dhe të rrisin ndërveprimin global. /Telegrafi/