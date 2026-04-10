Windows 11 Feature Flags - si të aktivizoni funksionet e fshehura dhe eksperimentale?
Microsoft po punon për ta bërë më të lehtë aktivizimin e funksioneve të fshehura dhe eksperimentale në Windows 11.
Deri më sot, për të hyrë në këto funksione shpesh duhej përdorur softuer i palës së tretë (si ViVeTool) ose të prisje që funksionet të shpërndaheshin gradualisht përmes azhurnimeve.
Së fundmi, është zbuluar në versionin 26300.8155 të Windows 11 një seksion i ri i fshehur i quajtur “Feature Flags” (Flamuj të funksioneve).
Ky seksion është pjesë e cilësimeve të programit Windows Insider dhe synon t’i lejojë përdoruesit të aktivizojnë ose çaktivizojnë funksione të reja pa pasur nevojë për mjete të jashtme.
Brenda Feature Flags përdoruesit mund të shohin një listë me funksionet që mund të tregohen, përfshirë edhe ato që tani janë joaktive sepse janë testuar ose janë hequr.
Këto funksione janë eksperimentale dhe ndryshimet mund të ndikojnë në qëndrueshmërinë ose performancën e sistemit nëse provohen para kohe.
Për momentin kjo pjesë është ende e fshehur dhe nuk është aktivizuar zyrtarisht në versionet publike, por është një hap drejt një mënyre më të lehtë për përdoruesit (sidomos entuziastët dhe Insider‑at) që të provonin funksione të reja në Windows 11 pa pasur nevojë të përdorin komanda ose mjete të jashtme. /Telegrafi/