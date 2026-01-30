WiFi në ajër - këto janë të gjitha linjat ajrore evropiane që ofrojnë Starlink
Bota e aviacionit është vazhdimisht në zhvillim e sipër.
Një risi e tillë, padyshim më e dukshmja për pasagjerët, është futja e WiFi të shpejtë në fluturim.
Kanë ikur ditët kur e vije telefonin në modalitetin “flight mode” përpara se të hapje një libër që e braktisje pas disa faqesh.
Tani, jemi vazhdimisht të lidhur: Aty ku dikur mund të kishe fatin të dërgoje një mesazh me tekst, tani mund të transmetosh video me cilësi të lartë - dhe kjo kryesisht falë ofruesit të internetit satelitor Starlink.
Meqenëse Lufthansa Group është kompania e fundit që njofton futjen e kësaj teknologjie në aeroplanët e saj, ja një vështrim se si funksionon e gjitha.
Çfarë është Starlink dhe si funksionon?
Starlink, e cila është një degë e SpaceX të Elon Musk , ofron akses në internet në të gjithë globin duke përdorur një konstelacion satelitësh.
Kur një përdorues hyn në internet nëpërmjet Starlink, të dhënat transmetohen në një nga më shumë se 6,750 satelitët që ndodhen aktualisht në orbitë, të cilët më pas dërgohen në një antenë marrëse në bord, shkruan euronews.
Ndryshe nga satelitët tradicionalë, të cilët orbitojnë Tokën gati 36,000 km mbi ekuator, satelitët e Starlink përdorin një orbitë të ulët të Tokës.
Ndërsa informacioni i dërguar udhëton me shpejtësinë e dritës, distanca e shkurtuar deri në satelit e bën kohën e udhëtimit vajtje-ardhje më të shkurtër.
E njohur si latencë, kjo matet në milisekonda, me latencën e Starlink që është rreth 25 ms, krahasuar me 600 ms kur përdoren satelitët tradicionalë.
Numri i madh i satelitëve Starlink në orbitë do të thotë që kompania ka krijuar një rrjet global që u lejon njerëzve në disa nga zonat më të largëta të botës të kenë akses në internet, duke e bërë atë perfekt për përdorim në bordin e një aeroplani.
Cilat linja ajrore ofrojnë Starlink?
SpaceX filloi të lansonte satelitët Starlink për herë të parë në vitin 2019, me një lansim beta të shërbimit të saj të internetit në vitin 2020.
Vetëm në fillim të vitit 2024, linja ajrore e parë filloi ta shpërndante shërbimin në të gjithë flotën e saj, me Hawaiian Airlines që e shtoi atë në të gjitha aeroplanët deri në tetor 2024.
Qatar Airways ndoqi shpejt shembullin, me shpërndarjen që filloi të njëjtin muaj, dhe tani rreth 120 aeroplanë janë të pajisur me Starlink.
Linja ajrore letoneze airBaltic u bë e para që prezantoi shërbimin në Evropë, duke filluar nga shkurti i vitit 2025, me Air France dhe SAS që gjithashtu prezantuan Starlink vitin e kaluar.
Grupi Lufthansa, i cili përfshin transportuesit kryesorë për Austrinë, Belgjikën, Gjermaninë, Italinë dhe Zvicrën, njoftoi një bashkëpunim me ofruesin e internetit në mesin e janarit, me plane për të zbatuar Starlink në të gjithë flotën e tij nga gjysma e dytë e vitit 2026.
Virgin Atlantic do të bëhet linja ajrore e parë në Mbretërinë e Bashkuar e pajisur me Starlink duke filluar nga tremujori i tretë i vitit.
Në Lindjen e Mesme, transportuesi kombëtar i Bahreinit, Gulf Air, sapo ka njoftuar se do ta lansojë shërbimin nga mesi i vitit 2026.
Linja të tjera ajrore në rajon me Starlink përfshijnë Emirates, Qatar Airways dhe flyDubai.
Për pjesën më të madhe, linjat ajrore ua ofrojnë shërbimin klientëve falas, megjithëse në disa raste do t'ju duhet të jeni anëtar i një programi të linjës ajrore.
Cilat linja ajrore nuk po marrin Starlink?
Drejtori ekzekutiv i Ryanair, Michael O'Leary, tha se linja ajrore nuk do ta prezantojë shërbimin për shkak të kohëzgjatjes së shkurtër mesatare të fluturimeve, si dhe kostove që lidhen me instalimin e pajisjes.
Asnjë linjë ajrore me kosto të ulët nuk ofron aktualisht Starlink, megjithëse Eurowings është pjesë e Grupit Lufthansa, dhe kështu do ta shtojë shërbimin në muajt në vijim.
Level me seli në Barcelonë do ta lansojë gjithashtu Starlink në fund të vitit. /Telegrafi/