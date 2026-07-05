WhatsApp fillon testimin e treguesit të kontaktit online të pikës së gjelbër në iOS
Muajin e kaluar mësuam se WhatsApp filloi të testonte një pikë të gjelbër në Android për të treguar se një kontakt është në linjë.
Kompania në pronësi të Meta tani ka filluar të testojë këtë veçori edhe në iOS, transmeton Telegrafi.
Ky zbulim vjen nga njerëzit në WABetaInfo, të cilët zbuluan zhvillimin në versionin beta 26.26.10.72 të WhatsApp për iOS.
Nëse jeni një përdorues beta i WhatsApp në iOS me versionin më të fundit të aplikacionit të instaluar, do të shihni një rreth të vogël të gjelbër në pjesën e poshtme djathtas të fotos së një kontakti në ekranin "Informacioni i kontaktit" kur kontakti është në linjë.
Kjo funksionon në kohë reale, kështu që rrethi i gjelbër do të zhduket kur kontakti nuk është më në linjë.
Muajin e kaluar mësuam se WhatsApp filloi të testonte një pikë të gjelbër në Android për të treguar se një kontakt është në linjë.
Kompania në pronësi të Meta tani ka filluar të testojë këtë veçori edhe në iOS.
Ky zbulim vjen nga njerëzit në WABetaInfo, të cilët zbuluan zhvillimin në versionin beta 26.26.10.72 të WhatsApp për iOS.
Nëse je përdorues i WhatsApp beta në iOS me versionin më të fundit të aplikacionit të instaluar, do të shohësh një rreth të vogël jeshil në pjesën e poshtme djathtas të fotos së një kontakti në ekranin "Informacionet e kontaktit" kur kontakti është në linjë.
Kjo funksionon në kohë reale, kështu që rrethi i gjelbër do të zhduket kur kontakti të mos jetë më në linjë. /Telegrafi/