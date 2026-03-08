Vuloviqi e përdori objektin e “Ibër Lepencit” për vite me radhë pa kompensim, kurse tani e paraqet ankandin si presion politik
Ndërtesa, e cila është përdorur për vite me radhë nga kompania “Kolashin prevoz”, pronar i së cilës është Sergjan Vuloviqi, anëtar i lartë i Listës Serbe, u nxor në ankand publik, pasi pronari ligjor i “Ibër Lepencit” vendosi ta ofrojë pronën me qira sipas procedurës së rregullt.
Sipas informacioneve të siguruara nga “Veritasinfo”, hapësira e përdorur për parkimin e autobusëve dhe kryerjen e aktiviteteve të lidhura me biznesin e kompanisë “Kolashin prevoz”, Vuloviqi e ka përdorur atë pa asnjë kompensim për 15 vjet.
Brenda ambienteve ka disa autobusë, automjete shërbimi dhe pajisje që përdoren në operacionet e përditshme të kësaj kompanie transporti.
Pavarësisht faktit se është një marrëdhënie juridike pronësore midis pronarit të ndërtesës dhe përdoruesit të hapësirës, Vuloviqi po përpiqet ta paraqesë procedurën e ankandit si një formë tjetër të presionit politik mbi serbët në Kosovë.
Megjithatë, bashkëbiseduesit nga Zubin Potoku të informuar për këtë rast pohojnë se një interpretim i tillë nuk ka bazë as fakte.
Sipas tyre, pronari i ndërtesës nuk ka marrë kompensim për përdorimin e hapësirës për vite me radhë, prandaj vendosi ta ofrojë pronën në një ankand publik.
“Është një çështje thjesht pronësore. Nëse dikush ka përdorur një objekt privat për vite me radhë pa paguar qira, është normale që pronari të kërkojë një mënyrë për të mbrojtur pronën e tij”, tha për portalin “Veritasinfo” një nga bashkëbiseduesit i njohur me rastin.
Çështja hap gjithashtu çështjen më të gjerë të pozicionit të privilegjuar të zyrtarëve të caktuar politikë vendas që njëkohësisht kryejnë punë private, ndërsa mosmarrëveshjet që rrjedhin nga marrëdhënie të tilla shpesh paraqiten në publik si të motivuara politikisht ose etnikisht.