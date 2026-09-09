Vuçiq mburret me turmën në varrimin e Mlladiqit, sulmon Kosovën e rajonin dhe harron kritikat nga SHBA-ja e BE-ja
Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, ka zgjedhur sërish të luajë kartën e viktimës pas ceremonisë së varrimit të kriminelit të dënuar të luftës, Ratko Mladiq, duke u mburrur me numrin e njerëzve që morën pjesë në varrim dhe duke e zhvendosur vëmendjen te reagimet nga Kosova dhe vendet e tjera të rajonit.
Në një paraqitje në Radio Televizionin e Serbisë, Vuçiq pretendoi se në varrimin e Mladiqit në Beograd morën pjesë mes 120 mijë dhe 150 mijë persona. Pretendimi i tij është në kontrast të fortë me vlerësimin e Arhivit të Tubimeve Publike, i cili e kishte përllogaritur pjesëmarrjen në rreth 16 mijë njerëz.
Në vend që të përballej me kritikat për nderimin publik të Mladiqit, i dënuar me burgim të përjetshëm për gjenocid, krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, Vuçiq zgjodhi të sulmonte sërish vendet e rajonit.
Ai tha se kishte pritur një “ortek histerie” nga Sarajeva, Prishtina, Zagrebi dhe Podgorica, duke pretenduar se varrimi i Mladiqit ishte përdorur si “alibi” për të treguar urrejtje ndaj Serbisë.
“Varrimi ishte alibi për shumëkënd në rajon që të tregonte se sa e urren Serbinë dhe suksesin e saj”, tha Vuçiq.
Por retorika e presidentit serb anashkalon një fakt të rëndësishëm: kritikat ndaj ceremonisë së Mladiqit nuk erdhën vetëm nga Kosova apo fqinjët e Serbisë.
Udhëheqësit më të lartë të Bashkimit Evropian, Ursula von der Leyen dhe António Costa, i cilësuan pamjet nga varrimi si “tronditëse”, ndërsa dënuan praninë e zyrtarëve të lartë serbë dhe elementet e mbështetjes zyrtare për ceremoninë. Sipas tyre, kjo tregon dështim për t’u përballur me një kapitull të errët të historisë evropiane dhe bie ndesh me vlerat mbi të cilat bazohet rruga e Serbisë drejt BE-së.
Edhe Shtetet e Bashkuara kanë shprehur shqetësim për glorifikimin e Mladiqit, ndërsa reagimet ndërkombëtare janë shtuar pas ceremonisë në Beograd.
Madje, Komisionerja evropiane për Zgjerim, Marta Kos, anuloi vizitën e planifikuar në Beograd për shkak të glorifikimit të Mladiqit, duke e cilësuar atë të papajtueshëm me vlerat evropiane.
Ndërkohë, Bosnja e Hercegovina ndërmori masa diplomatike ndaj Serbisë, duke dëbuar dy diplomatë serbë në shenjë proteste për ceremoninë e varrimit.
Kështu, ndërsa Vuçiq përpiqet ta paraqesë Serbinë si viktimë të një “sulmi rajonal”, kritikat për varrimin e Mladiqit kanë marrë përmasa shumë më të gjera. Nga Brukseli dhe Uashingtoni deri në Sarajevë, shqetësimi kryesor ka qenë glorifikimi i një krimineli të dënuar dhe përfshirja e figurave shtetërore serbe në një ceremoni që e ktheu Mladiqin në simbol nacionalist.
Në vend të një përballjeje me këtë kritikë, Vuçiq duket se ka zgjedhur edhe një herë të mbrohet duke drejtuar gishtin nga Kosova, Kroacia, Bosnja e Mali i Zi.