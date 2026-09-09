Zyrtari gjerman paralajmëron Serbinë për nderimet ndaj kriminelit Mlladiq
Presidenti i Partisë Popullore Evropiane, Manfred Weber, dënoi ashpër praninë e zyrtarëve të lartë serbë në funeralin e kriminelit të dënuar të luftës Ratko Mladiq.
Weber tha se glorifikimi publik i Mladiqit përbën glorifikim të krimeve dhe është në kundërshtim me vlerat evropiane.
Në fillim të deklaratës së tij, ai kujtoi se Mladiç u dënua për gjenocid, krime kundër njerëzimit dhe krime lufte.
“Ai u dënua për rolin e tij udhëheqës në gjenocidin në Srebrenicë. Krimet e tij i përkasin njërit prej kapitujve më të errët në historinë e kohëve të fundit të Evropës”, tha Weber.
Ai kritikoi veçanërisht praninë e zyrtarëve të lartë serbë në funeral.
“Fakti që një kriminel lufte i dënuar u nderua publikisht në funeralin e tij, me pjesëmarrjen e zyrtarëve të lartë serbë, është thellësisht shqetësues. Unë dënoj ashpër praninë e tyre dhe glorifikimin publik të Mladiqit”, tha Weber.
Sipas tij, nderimi i një personi të dënuar për gjenocid nuk mund të konsiderohet një akt pajtimi ose përkujtimi.
“Nderimi i një njeriu të dënuar për gjenocid nuk është një akt pajtimi apo përkujtimi, por një refuzim i përgjegjësisë për t’u përballur me krimet e së kaluarës”, theksoi ai.
Weber arriti në përfundimin se një sjellje e tillë nuk është në përputhje me vlerat evropiane dhe mund të dëmtojë më tej besimin në angazhimin evropian të Serbisë.
“Kjo është në kundërshtim të plotë me vlerat tona evropiane. Gjithashtu dëmton besimin në angazhimin e Serbisë ndaj vlerave dhe parimeve që janë themelore për rrugën e saj evropiane”, tha presidenti i PPE-së.