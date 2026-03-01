Vuçiq ankohet për arrestimet, thotë se me Kurtin kurrë si ka pasur takimet e këndshme
Presidenti serb Aleksandar Vuçiq iu drejtua opinionit dhe foli për të gjitha temat aktuale, luftën në Iran dhe sulmet e reja ndaj familjes së tij, shkruajnë mediat serbe.
Në fillim të emisionit, Vuçiq u ndal te zhvillimi i inteligjencës artificiale, duke thënë se të gjithë po flasin për të, por se ai ka frikë se nuk di mjaftueshëm për të.
Tema aktuale, numër një në botë, është lufta në Iran, dhe Vuçiq, duke folur për situatën gjeopolitike, tha se është mosmirënjohëse që presidenti i një vendi të flasë si analist.
Ai theksoi se izraelitët kanë arritur kulmin e ngritjes së një mbrojtjeje raketore shumështresore.
Vuçiç shtoi se NATO kishte vendosur më parë se një sulm ndaj Serbisë nënkuptonte pavarësinë e Kosovës.
"Ata e treguan këtë më vonë me çfarë hapash. Që nga heqja dorë nga vazhdimësia e RFJ-së, që ishte lëvizja e parë e Koshtunicës, pastaj shpërbërja e RFJ-së, krijimi i një konfederate dhe pastaj shkëputja e Malit të Zi. Ne as nuk e mbështetëm financiarisht bllokun për një bashkim shtetëror dhe nuk ka ndonjë filozofi të madhe atje. Dhe pastaj në vitin 2006 pati negociata në Vjenë dhe pastaj pavarësia e Kosovës", kujtoi Vuçiq.
Ai thotë se tani është viti 2026 dhe se ende po luftojnë dhe se ata nuk mund ta thyejnë atë.
"Sot po arrestojnë njerëzit tanë. Sot, katër persona u arrestuan në Syriganë të Skënderajt për krime të dyshuara lufte. Kosova po e ndjek Kroacinë në gjithçka, por në fund të fundit ata kanë mbështetjen e heshtur të botës perëndimore. Dhe ne nuk duhet të jemi jashtë tryezës, sepse nëse nuk je në tryezë, atëherë je në menu. A mendoni se më pëlqen ta shikoj Kurtin? Nuk ia kam shtrënguar kurrë dorën. Nuk ka pasur kurrë një takim të këndshëm me ta, gjithmonë shpërthen me sharje, pothuajse deri në pikën e konfrontimeve fizike. Në disa raste, por nuk do të hyj në detaje rreth kësaj", shtoi presidenti serb Aleksandar Vuçiq.