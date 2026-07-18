Vriten dy ushtarë amerikanë në Jordani pas sulmeve nga Irani
Dy ushtarë amerikanë u vranë në Jordani dje, ndërsa vendi u godit nga Irani me raketa balistike dhe dronë, njoftoi Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM) në një deklaratë.
Një tjetër është i zhdukur dhe katër anëtarë të tjerë të shërbimit që u evakuuan mjekësorë në spitalet jordaneze u liruan më vonë, shton deklarata.
Këto janë vdekjet e para amerikane për shkak të sulmit të drejtpërdrejtë iranian që nga ditët e para të luftës.
Jordania, e cila strehon trupa dhe aeroplanë amerikanë, është shënjestruar vazhdimisht nga Irani, ndërsa ky i fundit hakmerret për një fushatë ajrore amerikane që po zgjerohet.
"Më 17 korrik, dy ushtarë amerikanë në Jordani u vranë në aksion ndërsa Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM) dhe forcat partnere mbroheshin nga sulmet me raketa balistike dhe dronë iranianë. Përveç kësaj, një ushtarak aktualisht mungon...", tha CENTCOM.
"Nga respekti për familjet, CENTCOM do të mbajë të fshehtë informacione shtesë, përfshirë identitetin e luftëtarëve të rënë, deri në 24 orë pasi të jenë njoftuar të afërmit më të afërt”, vazhdoi komanda. /Telegrafi/