Vrasja në Shkodër, dyshohet gjakmarrje! Familjari i viktimës: Kemi një person në burg për këtë histori
Vrasja e Aleksandër Koçekut mbrëmjen e kësaj të shtune në aksin Prekal-Kir dyshohet se ka ardhur si pasojë e një gjakmarrjeje.
Bëhet me dije se familjarë të Koçekut dyshohet se kanë vrarë 20-vjeçarin Pavlin Preka në 20 shkurt të vitit 2025-së.
I pyetur nga mediat këtë të shtunë i afërmi i Aleksandër Koçekut i cili ndodhej në vendngjarje, ka theksuar se viktima nuk ka patur asnjë problem tjetër.
Sipas tij e vetmja gjë që dyshohet se mund të jetë bërë shkak i vrasjes së sotme, lidhet me një gjakmarrje të mundshme.
“Siç e dini të gjithë, ne kemi një në burg për atë punë, që ka patur gjak borxh diku, për tjetër gjë unë nuk e di”, tha i afërmi i viktimës.Më tej i afërmi i viktimës konfirmoi se Aleksandër Koçeku ruhej, por njëkohësisht i duhej edhe të punonte për të jetuar.
Vrasja e Pavlin Prekës, si ndodhi ngjarja
Paulin Preka u gjet i vrarë në 20 shkurt të vitit 2025-së dhe dyshohet se ka si motiv një konflikt të gjatë që lidhet me dëshirën e viktimës për t’u fejuar me vajzën e Vasel Koçekut, (në kohën kur ndodhi vrasja vajza ishte 16 vjeçe).
Historia, sipas hetimeve, nis rreth vitit 2022, kur Pavlin Preka i kishte kërkuar dorën për fejesë familjes Koçeku. Në atë kohë, vajza ishte vetëm 13 vjeçe, ndërsa Preka 17 vjeç. Kërkesa ishte refuzuar menjëherë nga babai i saj, Vasel Koçeku duke i thënë se nuk kam vajzë për të dhënë sepse është shumë e vogël.
Megjithatë, sipas burimeve, gjatë viteve në vijim Preka ka vijuar të shfaqë interes dhe këmbëngulje për vajzën, duke shprehur ndjenjat e tij edhe tek persona të tjerë.
Familja Koçeku nuk e ka pranuar kurrë këtë kërkesë, duke e konsideruar të papranueshme për shkak të moshës së mitur të vajzës ndërsa disa herë i kanë shkuar fjalë se çfarë thoshte viktima.
Sipas hetimeve dyshohet se mëngjesin e 20 shkurtit, Klaudio Lisaj, i njohur i viktimës dhe i familjes Koçeku, e ka nxjerrë Pavlin Prekën nga banesa e tij në Guci të Re. Më pas, sipas dyshimeve të prokurorisë, Vasel Koçeku e ka qëlluar me armë zjarri, duke i shkaktuar vdekjen e menjëhershme.
Trupi i pajetë i 20-vjeçarit u gjet disa orë më vonë nga familjarët, pasi ai nuk u përgjigjej thirrjeve telefonike. Pas ngjarjes, xhaxhai i viktimës deklaroi publikisht se Pavlin Preka nuk kishte konflikte të njohura, duke theksuar se i riu jetonte mes Shkodrës dhe Dukagjinit.
Lidhur me ngjarjen u arrestuan Vasel Koçekun dhe Klaudio Lisaj.
Njoftimi i policisë për ngjarjen e sotme
Rreth orës 19:00, në aksin rrugor Prekal–Kir, është gjetur në automjet, i dyshuar i vrarë me armë zjarri, shtetasi A. K.
Menjëherë pas marrjes së njoftimit, shërbimet e Policisë kanë shkuar në vendngjarje dhe vijojnë kontrollet intensive në zonë për lokalizimin dhe kapjen e autorit/ve.
Ndërkohë, është ngritur një grup i posaçëm hetimor dhe nën drejtimin e Prokurorisë, po punohet intensivisht për fiksimin dhe administrimin e çdo prove që do t’i shërbejë hetimit, me qëllim zbardhjen e plotë të ngjarjes, dokumentimin ligjor të saj, si dhe identifikimin dhe kapjen e autorit/autorëve. /Vizionplus