Vrasja në Klinë, kërkohet paraburgim për të dyshuarin
Prokuroria Themelore ne Peje, Departamenti i Krimeve te Renda ka parashtruar kerkese per caktimin e mases se paraburgimit ndaj personit te pandehur per vepren penale “Vrasje e rende”.
Seanca e procedures paraprake pritet te mbahet sot në ora 17:00.
Këtë e ka konfirmuar për Telegrafin , zëdhënësi Shkodran Nikçi.
Pasditen e së shtunës, ndodhi një vrasje ku Faruk Jusufi u qëllua me armë zjarri nga vëllai i tij.
Ai nuk arriti t’i përballojë plagët dhe i njëjti kishte arritur pa shenja jete në spitalin e Pejës.
Top Lajme
Jobs
Real Estate