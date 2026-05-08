Vrasja e 66-vjeçarit në Sarandë -viktima hapi zjarr ndaj autorëve pas konfliktit në lokal, arrestohen 5 persona
Zbardhen të tjera detaje lidhur me vrasjen e 66-vjeçarit Rexhep Ismaili.
Një grup prej 5-6 të rinjsh kanë shkuar në orën 21:28 në lokalin e Rexhep Ismailit, i cili ndodhej pranë karburantit të tij.
Personat që shkuan aty, kishin konflikt me një banor të fshatit Gjashtë, për çështje pronësie.
Në momentin qe grupi i personave ka shkuar në vendngjarje, personi me të cilin kishin konflikt ndodhej në një tavolinë në verandën e lokalit me 66-vjecarin Ismaili dhe 3 persona të tjerë.
Menjëherë ka nisur një debat verbal dhe më pas fizik me sende të forta mes palëve. Autorët dyshohet se nuk kishin qëllim konfliktin me Rexhep Ismailin.
Pasi janë goditur me sende të forta, Ismaili është futur brenda lokalit dhe ka dalë me një armë zjarri tip “Kallashnikov” duke hapur zjarr disa herë ndaj grupit të të rinjve.
Nga ana e grupit tjetër, ka pasur kundërpërgjigje me pistoletë, duke e qëlluar një herë me plumb në kokë Ismailin, i cili ka mbetur i vdekur në vend.
Policia ka shoqëruar 5 persona pas kësaj ngjarje, që priten të merren në pyetje. /Tch/