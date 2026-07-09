Voziti 168 km/h në rrugën Tetovë - Gostivar, ndalohet shoferi nga Shkupi
Ministria e Punëve të Brendshme informon se dje pasdite në orën 18:15 në rrugën Gostivar - Tetovë, në kryqëzimin pranë fshatit Kamjan, oficerët e policisë nga Stacioni i Policisë për Siguri Rrugore në Tetovë e kanë privuar nga liria B.S. (32) nga fshati Glumovë, rajoni i Shkupit.
"Gjatë kontrollit të trafikut dhe matjes me radar, oficerët e policisë kanë ndaluar një automjet pasagjerësh "Volkswagen Polo" me targa të Shkupit, të cilin ai e drejtonte, dhe pas marrjes së masave, është përcaktuar se ai po e drejtonte automjetin me shpejtësi prej 168 kilometrash në orë në një vend ku shpejtësia e lejuar me shenjë trafiku është e kufizuar në 80 kilometra në orë".
"B.S. është ndaluar në Stacionin e Policisë dhe pas dokumentimit të plotë të rastit, kundër tij do të ngrihen kallëzime përkatëse", thonë nga MPB.