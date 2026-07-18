Volvo zbulon planet, dy automjete të reja vijnë në vjeshtë
Gjysma e parë e vitit 2026 për Volvo nuk ishte pikërisht e shkëlqyer, me shitjet me pakicë që ranë me 8% në 324,800 njësi.
Megjithatë, kompania suedeze beson se pjesa tjetër e vitit do të sjellë "shitje dukshëm më të forta".
Ka arsye për të qenë optimistë: Dërgesat e EX60 filluan në fillim të këtij muaji dhe porositë për SUV-in elektrik kryesor EX90 janë në nivelin më të lartë historik.
Gjithashtu, priten modele të reja.
Në fillim të vjeshtës, kompania në pronësi të Geely do të prezantojë dy modele të reja.
Ndërsa Volvo nuk jep detaje specifike, thotë se të dyja janë të elektrizuara, duke na bërë të besojmë se do të jenë hibride plug-in dhe jo automjete elektrike të pastra. /Telegrafi/
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