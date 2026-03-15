Volkswagen po përgatit një SUV të ri elektrik që pritet të mbajë emrin e njohur Tiguan
Volkswagen po përgatit një SUV të ri elektrik që pritet të mbajë emrin e njohur Volkswagen Tiguan, duke zëvendësuar modelin aktual Volkswagen ID.4 në linjën e saj elektrike.
Kompania synon që me këtë lëvizje ta bëjë gamën e makinave elektrike më të kuptueshme për blerësit, duke përdorur emra të njohur në vend të kodeve teknologjike.
Prototipet e para tregojnë se modeli i ri do të ketë një dizajn më tradicional SUV, me linja më të drejta dhe me drita LED drejtkëndëshe të lidhura me një shirit ndriçues në pjesën e përparme.
Në pjesën e pasme pritet një grup dritash të plota horizontale dhe një dizajn më minimalist i parakolpit.
Në brendësi, modeli i ri do të heqë kontrollin me prekje që ishte kritikuar te Volkswagen ID.4 dhe do të rikthejë butona fizikë për funksione si klima dhe volumi.
Sistemi i argëtimit do të mbetet i madh dhe do të përfshijë edhe integrim me inteligjencën artificiale për komanda zanore më të avancuara.
Makina do të ndërtohet mbi platformën elektrike Volkswagen MEB platform të përditësuar, me motor elektrik të vetëm ose me dy motorë për versionin me tërheqje në të katër rrotat.
Fuqia pritet të arrijë deri në rreth 335 kuaj fuqi, ndërsa autonomia mund të jetë deri në 550 kilometra sipas standardit WLTP.
Prezantimi zyrtar pritet gjatë vitit 2026, ndërsa shitjet mund të nisin në vitin 2027. /Telegrafi/